Мелкадзе останется в «Тамбове» до конца сезона Ранее РФС сообщил, что премьер-лигу возобновят 21 июня.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о текущем положении арендованных футболистов. По его словам, игроки останутся в команде до фактического завершения сезона.

«Будем продлевать всех арендованных игроков на два месяца. В том числе и Георгия Мелкадзе, со «Спартаком» уже все оговорено. Сам футболист также согласен остаться. По сути чемпионат продолжается, так что аренды автоматически продлятся. Все выплаты осуществляются исходя из того, что прописано в контрактах.

Некоторых игроков, у которых заканчиваются контракты, станем отсекать. В ближайшее время обсудим этот вопрос», – приводят слова Худякова «Известия».

Напомним, «Тамбов» арендовал Мелкадзе в сентябре 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.