Игнатьев – об уходе Семина: «Локомотив» не своевременно потерял хорошего специалиста

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал о своем отношении к уходу Юрия Семина с должности главного тренера московского «Локомотива».
«Локомотив» потерял хорошего специалиста, и еще совсем не своевременно. Сейчас не было никакого смысла менять тренера.
Николич должен адаптироваться в новой команде, узнать российский футбол, а ему надо решить конкретную задачу, за которой стоят большие деньги», – цитирует специалиста «Спорт день за днем».
Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.
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