Игнатьев – об уходе Семина: «Локомотив» не своевременно потерял хорошего специалиста С 1 июня 2020 команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал о своем отношении к уходу Юрия Семина с должности главного тренера московского «Локомотива».

«Локомотив» потерял хорошего специалиста, и еще совсем не своевременно. Сейчас не было никакого смысла менять тренера.

Николич должен адаптироваться в новой команде, узнать российский футбол, а ему надо решить конкретную задачу, за которой стоят большие деньги», – цитирует специалиста «Спорт день за днем».

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.