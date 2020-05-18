«Монако» и «Ливерпуль» ведут борьбу за воспитанника «Реала»

Защитник «Реала Сосьедад» Диего Льоренте может сменить клубную прописку по окончании сезона.
Согласно источнику, испанец получил предложение от «Монако». Как сообщают британские СМИ, в услугах футболиста также заинтересован «Ливерпуль», который готов активировать сумму отступных, составляющую 45 млн евро.
Напомним, 26-летний Льоренте – воспитанник мадридского «Реала». Он провел три матча за основной состав и покинул команду в 2017 году за семь млн евро.
В текущем сезоне защитник отыграл 20 матчей и отдал два голевых паса. Его контракт действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 20 млн евро.
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