«Монако» и «Ливерпуль» ведут борьбу за воспитанника «Реала» Об этом сообщает La Razon.

Защитник «Реала Сосьедад» Диего Льоренте может сменить клубную прописку по окончании сезона.

Согласно источнику, испанец получил предложение от «Монако». Как сообщают британские СМИ, в услугах футболиста также заинтересован «Ливерпуль», который готов активировать сумму отступных, составляющую 45 млн евро.

Напомним, 26-летний Льоренте – воспитанник мадридского «Реала». Он провел три матча за основной состав и покинул команду в 2017 году за семь млн евро.

В текущем сезоне защитник отыграл 20 матчей и отдал два голевых паса. Его контракт действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 20 млн евро.