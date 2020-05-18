Гендиректор «Зенита»: Новый контракт Семака будет рассчитан не на один год - Советский спорт
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18 мая 2020 11:00ФутболГичунцев Артур

Гендиректор «Зенита»: Новый контракт Семака будет рассчитан не на один год

Специалист возглавил команду летом 2018 года.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о желании клуба продлить контракт с Сергеем Семаком.

«Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы.

В ближайшие дни и совершенно точно – до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год», – цитирует функционера «Спорт уик-энд».

Добавим, что Семак помог «Зениту» выиграть чемпионат страны в прошлом сезоне.

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