Гендиректор «Зенита»: Новый контракт Семака будет рассчитан не на один год Специалист возглавил команду летом 2018 года.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о желании клуба продлить контракт с Сергеем Семаком.

«Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы.

В ближайшие дни и совершенно точно – до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год», – цитирует функционера «Спорт уик-энд».

Добавим, что Семак помог «Зениту» выиграть чемпионат страны в прошлом сезоне.