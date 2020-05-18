Гендиректор «Зенита»: Новый контракт Семака будет рассчитан не на один год

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о желании клуба продлить контракт с Сергеем Семаком.
«Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы.
В ближайшие дни и совершенно точно – до истечения срока нынешнего контракта мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год», – цитирует функционера «Спорт уик-энд».
Добавим, что Семак помог «Зениту» выиграть чемпионат страны в прошлом сезоне.
Эксперты НХЛ вошли в разум: Федоров, Могильный, Кучеров не хуже Гретцки и Кросби Вместо того чтобы думать, как по примеру немцев возобновить сезон, в НХЛ продолжают страдать ерундой, изобретая новые исторические рейтинги. 17.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий Где «Магнитке» взять отступные за снайпера? У своего тренера СМИ сообщают, что за форварда-новичка Харри Песонена «Магнитка» должна выплатить клубу «Лангнау» 400 тысяч швейцарских франков (30,2 млн рублей). Причем до июля – в противном случае трансфер будет аннулирован. 16.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав РПЛ получила протокол СOVID-19, у Левандовски уже 40 голов в сезоне, третий клуб снялся с ФНЛ В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 18.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы. 14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег