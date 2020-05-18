«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на экс-форварда «Атлетико» Об этом сообщает The Times.

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес привлек внимание европейских топ-клубов. Согласно источнику, в его услугах заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Чемпион Италии рассматривает мексиканца в качестве замены Гонсало Игуаину. Англичане, в свою очередь, настроены пригласить центрфорварда и хотят видеть игрока по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий интересен мадридскому «Реалу». Сам футболист заявлял, что не упустит возможность выступать на «Сантьяго Бернабеу».

В текущем сезоне Хименес отыграл 44 матча, забил 22 гола и отдал 10 голевых передач. Его контракт в силе до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.