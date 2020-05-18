«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Александр Соболев стал полноценным игроком московского «Спартака».

Сегодня, 18 мая столичный клуб выкупил его у «Крыльев Советов» и подписал долгосрочный контракт. Другие детали сделки не раскрываются.

«Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли.

Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!» – сказал Соболев.

Ранее сообщалось, что полноценный трансфер игрока обошелся москвичам в 4,5 млн евро.

Добавим, что 23-летний Соболев провел в столичном клубе четыре матча и отдал три голевых паса. Он был арендован минувшей зимой.