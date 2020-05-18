Вагнер Лав – о работе с Газзаевым: Тяжело с ним приходилось, жутко строгий Бразилец рассказал о характере специалиста пресс-службе УЕФА.

Бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав вспомнил о работе с российским специалистом Валерием Газзаевым.

«Он из нас все соки выжимал. Тяжело с ним приходилось, жутко строгий. Но я тоже всегда был с характером… И вот в моей третьей или четвертой игре в России мы с ним страшно поругались. Некрасиво, перед всеми игроками. Я чуть было не набросился на него с кулаками. Он меня поливал, я – его, большой скандал.

И несмотря ни на что, он был как отец. Я понимал, что сам тоже не сахар, и на неделе после той перепалки, он позвал меня к себе. Кабинета своего у него не было, просто в комнату, я пришел и сел его ждать.

Он явился, стал со мной разговаривать, а я отвечаю: «Вы все делаете по-своему, вы такой, какой есть. Вы тренер, вы главный и имеете право на меня орать. Но – уважайте меня. Если вы будете меня уважать, то и я буду вас уважать. Если я не увижу уважения от вас, то и от меня его не ждите. Родная мать со мной так не разговаривает, и вы не будете», – сказал бразилец.

Напомним, Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004 по 2008 год. У руля армейцев он выиграл три чемпионата России, четыре Кубка страны, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.