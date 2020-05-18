Защитник «Рубина» Плиев заразился коронавирусом Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей во Владикавказе.

Игрок находится на самоизоляции в родном городе с начала апреля и с другими членами нашей команды не контактировал.⠀

Желаем Константину скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении «Рубина».

23-летний Плиев принадлежит «Ростову». Он был арендован в июле 2019 года. За это время футболист отыграл 13 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.