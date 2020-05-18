Агент Холанда объяснил, почему норвежец отказал «Ювентусу» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2020 15:31ФутболГичунцев Артур

Агент Холанда объяснил, почему норвежец отказал «Ювентусу»

Этой зимой футболист сменил «Зальцбург» на дортмундскую «Боруссию».

Мино Райола, агент нападающего Эрлинга Холанда, раскрыл детали переговоров с туринским «Ювентусом».

«Эрлинг не перешел в туринский клуб, потому что они бы отправили его играть за молодежную команду», – цитирует Райолу La Republica.

Добавим, что в составе «Боруссии» 19-летний Холанд отыграл 12 матчей, забил 13 голов и отдал три голевых передачи.

Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Газмяс»-2020. В чем смысл объединения «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» По данным СМИ, тамбовский клуб РПЛ может слиться с нижегородским клубом ФНЛ. И в этом не будет ничего противоестественного. 18.05.2020 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Загитова показала подарки ко дню рождения (фото) «Найди свой путь». Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения Академия Плющенко будет сотрудничать с хореографами Большого театра
Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса? Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву. 17.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Сборная СССР/России всех времен. В нее попали Малкин и Ковальчук Телеканал TSN составил символическую сборную Канады всех времен из 23 игроков. «Советский спорт» тоже решил объять необъятное и предложил вариант отечественной дрим тим. 18.05.2020 07:30 Хоккей Домрачев Владислав
Где «Магнитке» взять отступные за снайпера? У своего тренера СМИ сообщают, что за форварда-новичка Харри Песонена «Магнитка» должна выплатить клубу «Лангнау» 400 тысяч швейцарских франков (30,2 млн рублей). Причем до июля – в противном случае трансфер будет аннулирован. 16.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
16:41 Футбол Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа
16:26 Хоккей Канадский защитник «Кладно» подписал однолетний контракт с «Торпедо»
15:47 Футбол В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом
15:31 Футбол Агент Холанда объяснил, почему норвежец отказал «Ювентусу»
15:16 Бокс «Все готово». Бриггс объявил о скором поединке с Тайсоном
14:59 Биатлон Александр Касперович: У Логинова боевое настроение и он готов работать
14:40 ММА Друг Макгрегора бросил вызов Махачеву
14:24 Футбол Защитник «Рубина» Плиев заразился коронавирусом
13:51 ММА «Он двигается». Одноклубник Хабиба рассказал о состоянии его отца
13:37 Футбол Старший брат Погба стал игроком «Сошо»
13:17 Футбол Вагнер Лав – о работе с Газзаевым: Тяжело с ним приходилось, жутко строгий
13:00 Футбол Капелло назвал идеальный клуб для Холанда
12:41 Хоккей «Адмирал» выделил пять млн рублей на борьбу с коронавирусом
12:27 Хоккей Яшкин признан самым ценным игроком КХЛ в минувшем сезоне
12:08 Футбол Официально: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»
11:53 Фигурное катание Загитова показала подарки ко дню рождения (фото)
11:36 Футбол «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на экс-форварда «Атлетико»
11:17 Футбол Дмитрий Тарасов: Тяжело уезжать в Казань после трех месяцев с семьей (фото)
11:00 Футбол Гендиректор «Зенита»: Новый контракт Семака будет рассчитан не на один год
10:49 Футбол Экс-футболист ЦСКА Зайцев стал игроком «Факела»
Who's in need of temporary hospitals in Moscow - officials or patients?
Помощь не дошла: в Башкирии не всем работникам «скорой» дали «коронавирусные» деньги
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Белгородская область снова приближается к первому этапу послаблений самоизоляции
Людмила Кайнова уходит с поста руководителя аппарата мэра Нижнего — Telegram
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика