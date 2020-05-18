Агент Холанда объяснил, почему норвежец отказал «Ювентусу» Этой зимой футболист сменил «Зальцбург» на дортмундскую «Боруссию».

Мино Райола, агент нападающего Эрлинга Холанда, раскрыл детали переговоров с туринским «Ювентусом».

«Эрлинг не перешел в туринский клуб, потому что они бы отправили его играть за молодежную команду», – цитирует Райолу La Republica.

Добавим, что в составе «Боруссии» 19-летний Холанд отыграл 12 матчей, забил 13 голов и отдал три голевых передачи.