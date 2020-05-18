Юрий Никифоров об уходе Семина: Тяжело сказать, какая причина у всего этого, но так поступать нельзя - Советский спорт
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18 мая 2020 16:57Футбол

Юрий Никифоров об уходе Семина: Тяжело сказать, какая причина у всего этого, но так поступать нельзя

Трехкратный чемпион России Юрий Никифоров прокомментировал новость об уходе с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

- Тяжело сказать, какая причина у всего этого, но так поступать нельзя (на месте руководства клуба - ред.), ведь Семин - наш заслуженный российский тренер, - цитирует Никифорова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что по истечении срока контракта (31 мая) Семин покинет «Локомотив», руководство которого отказалось продлевать соглашение со специалистом. На посту главного тренера железнодорожников Семина с 1 июня сменит серб Марко Николич.

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