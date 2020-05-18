Смотрите в 20:30 в инстаграме прямой эфир Николая Яременко и Алексея Андронова Тема эфира: возобновление бундеслиги и скандалы в российском футболе.

В понедельник в 20:30 (мск) главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко и известный футбольный комментатор Алексей Андронов проведут совместный эфир в инстаграме «Советского спорта» @sovsportru.

Темы обсуждения: возобновление бундеслиги и скандалы в российском футболе. Вы также сможете подключиться и задать свои вопросы или предложить другие темы и высказать свою позицию.

Заранее подпишитесь на @sovsportru, чтобы получить уведомление о начале эфира.