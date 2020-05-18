Александр Фетисов: Трансфер Соболева станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев» Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал продажу нападающего Александра Соболева в «Спартак».

- Этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев». Могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева, - цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее стало известно, что российский форвард стал полноценным игроком «Спартака»: 18 мая столичный клуб выкупил его у «Крыльев Советов» и подписал долгосрочный контракт.

Добавим, что 23-летний Соболев, выступающий с зимы за красно-белых на правах аренды, провел в столичном клубе четыре матча, записав на свой счет три голевых передачи.