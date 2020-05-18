Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня

Как сообщает Football Italia, контактные тренировки были отложено из-за проблем с медицинским протоколом, а дата, назначенная для возобновления сезона (13 июня), похоже, будет отложена из-за нового указа, подписанного премьер-министром, включающий в себя пункт о том, что «Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня».
Ранее специальный комитет правительства Италии откладывал оглашение оценки по поводу медицинского протокола для проведения футбольных матчей серии А, главным спорным моментом которого оставался порядок действий в случае обнаружения заражения у кого-либо из игроков или представителей тренерского штаба после начала контактных тренировок: по нынешним рекомендациям правительства, в этом случае вся команда должна быть отправлена на двухнедельный карантин.
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