Мертенс близок к подписанию двухлетнего контракта с «Наполи» Бельгийский нападающий Дрис Мертенс близок к продлению контракта с «Наполи».

Как сообщает телеканал Sportitalia, по новому двухлетнему соглашению 33-летний форвард получит зарплату в четыре миллиона евро за сезон, с возможностью увеличения до 4,5 миллионов в качестве бонусов за эффективность, плюс подъемные при подписании контракта.

Ранее сообщалось, что Мертенс близок к переходу в «Интер», который предложил бельгийцу 14 миллионов евро за два сезона, однако, как отмечает издание, форвард предпочел бы остаться в Неаполе.