Вассилев подписал двухлетний контракт с «Астон Виллой» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2020 20:30Футбол

Вассилев подписал двухлетний контракт с «Астон Виллой»

Американский нападающий «Астон Виллы» Индиана Вассилев продлил контракт с английским клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба АПЛ, 19-летний нападающий молодежной сборной США останется в «Астон Вилле» до 2022 года.

Напомним, что Вассилев дебютировал за основной состав команды в первом матче Кубка Англии против «Фулхэма» в январе. Также на счету форварда встреча на Кубок Английской футбольной лиги с «Лестером» и два матча в премьер-лиге против «Брайтона» и «Уотфорда».

Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Во вторник смотрите в 20:30 в инстаграме прямой эфир Николая Яременко и Алексея Андронова Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа Президент Ла Лиги: Рассчитываем возобновить примеру 12 июня
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса? Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву. 17.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Магомед Адиев: Больницы Дагестана переполнены, но на улицах полно людей… В Чечне все иначе Главный тренер клуба ФНЛ «Чайка», работавший в тренерских штабах махачкалинского «Анжи» и грозненского «Ахмата», рассказал об эпидемиологической ситуации на Кавказе. 18.05.2020 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Во вторник смотрите в 20:30 в инстаграме прямой эфир Николая Яременко и Алексея Андронова Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа Технический директор «Удинезе»: Возобновлять серию А 13 июня – абсолютное безумие
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
В Северной Осетии заложили коронавирусную бомбу под российский футбол? Защитник «Рубина» Константин Плиев стал вторым игроком РПЛ, у кого был выявлен коронавирус. И он вполне мог заразить других футболистов. 18.05.2020 18:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
21:16 ММА Источник: Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к ИВЛ
21:00 Футбол Ян Мельбю: Вернер, в конце концов перейдет в «Ливерпуль»
20:46 Футбол Мертенс близок к подписанию двухлетнего контракта с «Наполи»
20:30 Футбол Вассилев подписал двухлетний контракт с «Астон Виллой»
20:11 Лыжный спорт Наталья Непряева: Йохауг реально догнать, но пока я не знаю, как
19:56 Футбол Массимо Моратти: Конте вкладывает свою душу в «Интер», я верю в него
19:39 Футбол Массимо Моратти: Сегодня Месси лучший в мире, но он не покинет «Барселону»
19:20 Футбол Себастьяно Росси: Посоветовал бы Доннарумме остаться в Милане, но решать ему
19:00 Хоккей Мамин подписал с ЦСКА однолетний контракт
18:40 Футбол Александр Фетисов: В ближайшие два дня игроки «Крыльев Советов» сдадут тест на COVID-19
18:24 Футбол Эсекьель Понсе: Читал об иске, но я игрок «Спартака» и полностью уверен в солидности клуба
18:09 Футбол Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня
17:47 Футбол Александр Фетисов: Трансфер Соболева станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев»
17:32 Футбол Исполком УЕФА перенесен с 27 мая на 17 июня
17:16 Бокс Майк Тайсон: В тюрьме я только один раз вынужден был ударить кого-то
17:07 Футбол Во вторник смотрите в 20:30 в инстаграме прямой эфир Николая Яременко и Алексея Андронова
16:57 Футбол Юрий Никифоров об уходе Семина: Тяжело сказать, какая причина у всего этого, но так поступать нельзя
16:41 Футбол Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа
Who's in need of temporary hospitals in Moscow - officials or patients?
Помощь не дошла: в Башкирии не всем работникам «скорой» дали «коронавирусные» деньги
После выходных в Оренбуржье снова выросло число заразившихся коронавирусом
Посттравматический синдром: почему отмена режима самоизоляции дастся омичам нелегко
Опять 65: в Волгоградской области подсчитали новых зараженных COVID-19
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика