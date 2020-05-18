Вассилев подписал двухлетний контракт с «Астон Виллой» Американский нападающий «Астон Виллы» Индиана Вассилев продлил контракт с английским клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба АПЛ, 19-летний нападающий молодежной сборной США останется в «Астон Вилле» до 2022 года.

Напомним, что Вассилев дебютировал за основной состав команды в первом матче Кубка Англии против «Фулхэма» в январе. Также на счету форварда встреча на Кубок Английской футбольной лиги с «Лестером» и два матча в премьер-лиге против «Брайтона» и «Уотфорда».