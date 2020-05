Вассилев подписал двухлетний контракт с «Астон Виллой»

Как сообщает пресс-служба клуба АПЛ, 19-летний нападающий молодежной сборной США останется в «Астон Вилле» до 2022 года.

Напомним, что Вассилев дебютировал за основной состав команды в первом матче Кубка Англии против «Фулхэма» в январе. Также на счету форварда встреча на Кубок Английской футбольной лиги с «Лестером» и два матча в премьер-лиге против «Брайтона» и «Уотфорда».

Indiana Vassilev has signed a new two-year contract with Aston Villa! ✍️#MondayMotivation #AVFC