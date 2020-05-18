«Уфа» начала сбор в Челябинской области Футболисты «Уфы» приступили к тренировкам в рамках сбора, организованного в городе Аша (Челябинская область).

«Уфа» села на сбор, который продлится до 4 июня. Местная команда играет в турнире КФК, но у нее такие условия для тренировок, что это просто впечатляет! Хорошее травяное поле с трибуной, искусственнее поле с подогревом, крытое поле для мини-футбола, тренажерный̆ зал, баня. Впечатлен, попали в сказку», - подписал Евсеев подборку фотографий с места сборов, опубликованных «инстаграм».