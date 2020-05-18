«Лучше так, чем никак». Калиниченко оценил проведение матчей бундеслиги при пустых трибунах Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии, матчи которого прошли без зрителей на трибунах.

- Лучше так, чем никак. Конечно, приятнее смотреть на зрителей, чем на пустые трибуны. Иногда появлялось ощущение товарищеского матча, особенно когда слышно тренерский подсказ, - рассказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшие выходные после двухмесячного карантина прошли первые матчи в немецкой бундеслиге. Добавим, что после 26-го тура турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набравшая 58 очка, на второй строчке расположилась дортмунская «Боруссия» (54). Тройку сильнейших замыкает «Боруссия» из Менхенгладбаха, в активе которой 52 очка.