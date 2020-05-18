«Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо - Советский спорт
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18 мая 2020 22:49Футбол

«Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо

«Бавария» хочет продлить аренду Филиппе Коутиньо еще на один сезон.

По информации Mundo Deportivo, руководство мюнхенского клуба не намерено активировать опцию выкупа бразильца за 120 миллионов евро, однако было бы не против продлить аренду 27-летнего полузащитника.

Напомним, что Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», в текущем сезоне провел 32 матча за «Баварию», записав на свой счет девять голов и восемь результативных передач.

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