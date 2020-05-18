«Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо

По информации Mundo Deportivo, руководство мюнхенского клуба не намерено активировать опцию выкупа бразильца за 120 миллионов евро, однако было бы не против продлить аренду 27-летнего полузащитника.
Напомним, что Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», в текущем сезоне провел 32 матча за «Баварию», записав на свой счет девять голов и восемь результативных передач.
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