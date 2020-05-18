Президент «ПСЖ»: Год за годом Роналду демонстрирует необычайную силу характера

- Год за годом он демонстрирует уникальную решимость, необычайную силу характера. Он остается мотивированным этим желанием совершенствоваться каждый день, и он всегда расширяет границы своих возможностей. Я восхищаюсь этой неустанной волей, он отличный пример для всех спортсменов будущего, - цитирует Аль-Хелаифи Goal.com.
Напомним, что в прошлом «ПСЖ» назывался в числе клубов, в которые мог перейти португальский нападающий после своего ухода из мадридского «Реала».
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