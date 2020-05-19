Ибрагимович опубликовал фото в образе Джокера Ранее сообщалось, что нападающий решил покинуть «россонери».

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию, где он представлен в образе Джокера, известного героя комиксов DC.

«Наполовину бог, наполовину дьявол», – написал Ибрагимович в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 18 Май 2020 в 8:56 PDT

В текущем сезоне 38-летний форвард отыграл 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.

По информации СМИ, он не будет продлевать контракт с «Миланом». Футболист станет игроком шведского «Хаммарбю», совладельцем которого и является.