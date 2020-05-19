В «Уфе» провели тестирование на коронавирус

Сегодня, 19 мая футболисты, а также тренерский штаб «Уфы» прошли тестирование на коронавирус, информирует официальный сайт клуба.
«По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты дали отрицательный результат. Теперь команда может полноценно готовиться к возобновлению сезона», – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, РФС решил доиграть текущий сезон РПЛ при пустых трибунах. Его возобновят 21 июня.
Что касается «Уфы», то в данный момент команда Вадима Евсеева занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Вей передислоцировался в Питер. Ждем Доуса? Армия Санкт-Петербурга крепчает. В СКА перешел элитный центрфорвард КХЛ Линден Вей, который уступает разве что Вадиму Шипачеву. 17.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Коронавирус накрывает РПЛ, Хабиб обратился к Дагестану, КХЛ назвала лучших игроков сезона В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 19.05.2020 08:18 Футбол Кузнецов Дмитрий Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Почему Тимкин, Лисовец, Ларсен и другие госслужащие КХЛ получают больше Третьяка и Фетисова? Виталий Славин продолжает возмущаться тем, как клубы КХЛ тратят бюджетные деньги. 18.05.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий