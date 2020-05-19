В «Уфе» провели тестирование на коронавирус Ранее инфекцию обнаружили у форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана и трех игроков московского «Динамо».

Сегодня, 19 мая футболисты, а также тренерский штаб «Уфы» прошли тестирование на коронавирус, информирует официальный сайт клуба.

«По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты дали отрицательный результат. Теперь команда может полноценно готовиться к возобновлению сезона», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, РФС решил доиграть текущий сезон РПЛ при пустых трибунах. Его возобновят 21 июня.

Что касается «Уфы», то в данный момент команда Вадима Евсеева занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.