«Уфа» провела первую тренировку после длительный паузы (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 19 мая футболисты «Уфы» начали подготовку к возобновлению сезона. Напомним, ранее РФС сообщил, что премьер-лига вернется 21 июня.

«Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле – залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и, самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением», – говорится в сообщении пресс-службы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc) 19 Май 2020 в 2:10 PDT

В данный момент команда Вадима Евсеева занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.

Добавим, что клуб проводит подготовку в Челябинской области.