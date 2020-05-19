«Уфа» провела первую тренировку после длительный паузы (фото)

Сегодня, 19 мая футболисты «Уфы» начали подготовку к возобновлению сезона. Напомним, ранее РФС сообщил, что премьер-лига вернется 21 июня.
«Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле – залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и, самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением», – говорится в сообщении пресс-службы.
В данный момент команда Вадима Евсеева занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.
Добавим, что клуб проводит подготовку в Челябинской области.
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