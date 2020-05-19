Источник: «Зенит» предложил Кокорину новый контракт Такой информацией располагает «Спорт день за днем».

Питерский «Зенит» хочет сохранить в своих рядах российского нападающего Александра Кокорина.

Согласно источнику, чемпион страны предложил игроку продлить трудовое соглашение, которое истекает в мае этого года.

Напомним, Кокорин вернулся в футбол этой зимой. С осени 2018-го по осень 2019-го он отбывал тюремный срок за участие в избиении трех человек. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак просил руководство оставить его в команде, однако, клуб отправил футболиста в «Сочи» на правах аренды.

Ранее 29-летний форвард сообщил, что интересен итальянским клубам.