Алексей Сафонов: Не сомневаюсь, что Миранчук способен проявить себя в Испании

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
«Миранчук – футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», – цитирует Сафонова RT.
Напомним, контракт Миранчука действует до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне он провел 24 матча, забил девять голов и отдал пять голевых передач.
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