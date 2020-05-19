Алексей Сафонов: Не сомневаюсь, что Миранчук способен проявить себя в Испании 24-летний футболист выступает за первую команду красно-зеленых с 2013 года.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«Миранчук – футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», – цитирует Сафонова RT.

Напомним, контракт Миранчука действует до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне он провел 24 матча, забил девять голов и отдал пять голевых передач.