Алексей Сафонов: Кокорин – самый сильный российский нападающий Ранее 29-летний форвард заявил, что им активно интересуются итальянские клубы.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил профессиональные качества Александра Кокорина.

«На мой взгляд, Кокорин – самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же «Милан» или «Ювентус».

Он физически силен, хорошо играет головой. Кроме того, за последний год он стал умнее, повзрослел», – цитирует Сафонова RT.

Кокорин принадлежит «Зениту», но выступает на правах аренды за «Сочи». Он вернулся в футбол этой зимой и провел четыре матча. В его активе три гола и два голевых паса.