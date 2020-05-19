Роналду впервые за 72 дня тренируется вместе с «Ювентусом»

Football Italia сообщает, что сегодня капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в первый раз за 72 дня провел тренировку на базе «Ювентуса».
После того, как 8 марта в своем последнем матче перед паузой туринцы обыграли «Интер» со счетом 2:0 при пустых трибунах, Роналду отравился на Мадейру к перенесшей инсульт матери. Уже после этого сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса, а у нескольких футболистов команды Маурицио Сарри была обнаружена инфекция.
Криштиану пробыл в Португалии два месяца в компании своей семьи, а в Турин вернулся две недели назад.
В нынешнем сезоне 35-летний нападающий с учетом всех турниров забил 25 голов и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах в составе «Ювентуса».
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