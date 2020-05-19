«Лацио» собирается продлить контракт с Симоне Индзаги Переговоры уже стартовали.

Sky Sport Italia сообщает, что римский «Лацио» начал переговоры с 44-летним главным тренером команды Симоне Индзаги о продлении контракта.

Индзаги-младшему предлагают новое трехлетнее соглашение с заработной платой в 2,5 миллиона евро за сезон и возможные бонусы. Нынешний контракт тренера рассчитан до лета 2021 года.

Симоне работает с «Лацио» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Италии в сезоне-2018/19, а также дважды завоевала национальный Суперкубок. В нынешнем сезоне римляне после 26 туров занимают второе место в серии А, на одно очко отставая от «Ювентуса».