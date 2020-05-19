Чемпионат Уэльса завершен досрочно, а чемпионат Словении возобновят 5 июня

Футбольная ассоциация Уэльса на своем официальном сайте объявила о том, что турниры во всех четырех дивизионах завершены досрочно из-за пандемии коронавируса.
До вынужденной паузы в соревнованиях в валлийской премьер-лиге успели провести 26 неполных туров из 32. Чемпионом Уэльса официально признал клуб «Коннас-Ки Номадс», опережавший «Нью-Сейнтс» на 4 очка.
Ранее «Коннас» никогда не выигрывал национальный чемпионат. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.
А вот Футбольный союз Словении сообщил о том, что сезон будет возобновлен 5 июня. Полную версию календаря с учетом полуфинала и финала Кубка страны опубликуют на следующей неделе.
После 25 туров из 36 в словенском чемпионате лидирует «Олимпия» из Любляны, на 5 очков «Целе» и «Алюминий».
Напомним, что ранее решение о досрочном завершении национальных чемпионатов приняли в Бельгии, Голландии, Франции и Шотландии.
При этом 16 мая был дан рестарт в Германии, а сегодня тремя матчами возобновился чемпионат Эстонии. Футбольные соревнования на европейском континенте не приостанавливали только в Белоруссии.
Также 9 мая стартовал чемпионат Фарерских островов.
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