Немецкий футбольный союз и «Бавария» предложат УЕФА ввести потолок зарплат В Германии ставят в пример американские профессиональные лиги.

Президент Немецкого футбольного союза Фриц Келлер и председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге намерены предложить УЕФА ввести потолок зарплат в европейском футболе.

«Существуют абсурдные зарплаты и бессмысленные суммы трансферов на рынке, – цитирует Келлера Kicker. – Все это не выдерживают никакой критики. Мы обязательно должны обсудить потолок зарплат. Я рад, что мы с господином Румменигге сошлись во мнении по этому вопросу. В ближайшее время мы направим письмо с нашем предложением президенту УЕФА Александеру Чеферину.

Нужно разработать нормы, соответствующие европейскому законодательству и распространяющиеся на Великобританию».

А вот, что сказал Румменигге:

«Еще несколько лет назад бывший президент УЕФА Мишель Платини предлагал ввести в Европе потолок зарплат по американской модели. Но тогда эта идея не получила поддержки, и все говорили о том, что ее нельзя воплотить в жизнь».

В данный момент траты европейских клубов ограничивает регламент финансового Fair Play, который действует с 2011 года.