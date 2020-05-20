Радимов поддержал возобновление РПЛ: Надо только правильно все организовать Ранее РФС сообщил, что премьер-лига вернется 21 июня.

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к возобновлению РПЛ.

«Конечно, я был за возобновление. Это, на мой взгляд, правильная история. Немцы играют уже, испанцы и итальянцы тоже начнут. Надо только правильно все организовать. Думаю, у нас хватит на это головы. Люди соскучились по зрелищу и оптимизму. Нельзя же, чтобы были постоянные уныние и нагнетание», – цитирует Радимова «Матч ТВ».

Добавим, что РФС также решил возобновить Кубок России. Он вернется 21 июня, а финальный матч будет сыгран 25 июля.