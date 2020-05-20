Бонавентура продолжит карьеру в «Роме» Об этом сообщает Corriere di Bergamo.

Хавбек «Милана» Джакомо Бонавентура покинет команду по окончании сезона.

Согласно источнику, 30-летний итальянец отказался от трансфера в «Ювентус» и лондонский «Арсенал». Он решил присоединиться к «Роме».

Ранее красно-черные сообщили, что не будут продлевать соглашение с игроком, которое истекает этим летом.

Таким образом, футболист достанется «волкам» абсолютном бесплатно.

В текущем сезоне Бонавентура провел 19 матчей и забил три гола. Он выступает за «Милан» с 2014 года.