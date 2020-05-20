«ПСЖ» вступил в борьбу за Холанда Об этом сообщает Marca.

Руководство «ПСЖ» продолжает работу по усилению состава.

Согласно источнику, чемпион лиги 1 вступил в борьбу с мадридским «Реалом» за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Отмечается, что столичный клуб обратился к его кандидатуре из-за непростых переговоров по новому контракту с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе. При этом в «ПСЖ» опасаются, что бразилец Неймар даст согласие на возвращение в «Барселону».

Добавим, что этим летом команду, скорее всего, покинет уругвайский форвард Эдинсон Кавани, а Мауро Икарди, арендованный у «Интера», вернется в итальянский клуб.

Добавим, что в текущем сезоне 19-летний Холанд отыграл на клубном уровне 34 матча, забил 41 гол и отдал 10 голевых передач.