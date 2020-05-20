«Ростов» провел тестирование на коронавирус Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 20 мая футболисты, а также тренерский штаб «Ростова» прошли тесты на коронавирус.

«Все тесты показали отрицательный результат. Желто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки», – говорится в сообщении клуба.

Добавим, что премьер-лигу возобновят 21 июня. Что касается «Ростова», то донской клуб занимает четвертое место в таблице, набрав за 22 тура 38 очков.