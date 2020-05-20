В ЦСКА не зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Сегодня, 20 мая московский ЦСКА прошел тестирование на коронавирус.
Отмечается, что медосмотр провели у тренерского штаба, административного состава, а также у футболистов, находящихся в расположении команды. Ни один из тестов не дал положительного результата.
«Легионеры, возвращение которых ожидается до конца недели, сдадут тесты сразу по прибытии в Москву», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что премьер-лигу возобновят 21 июня. Что касается армейцев, то команда Виктора Гончаренко занимает пятое место, набрав 36 очков.
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