В ЦСКА не зафиксированы случаи заражения коронавирусом Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 20 мая московский ЦСКА прошел тестирование на коронавирус.

Отмечается, что медосмотр провели у тренерского штаба, административного состава, а также у футболистов, находящихся в расположении команды. Ни один из тестов не дал положительного результата.

«Легионеры, возвращение которых ожидается до конца недели, сдадут тесты сразу по прибытии в Москву», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что премьер-лигу возобновят 21 июня. Что касается армейцев, то команда Виктора Гончаренко занимает пятое место, набрав 36 очков.