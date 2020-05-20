Президент «Урала»: Шатов договорился с «Рубином»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов продолжит карьеру в «Рубине».
«Есть ли шанс, что Шатов вернется в «Урал»? Нет, я не думаю. Как я знаю, он договорился с «Рубином». Всякие слухи ходят, говорят, в «Рубине» снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить. Дай бог здоровья Шатову», – цитирует Иванова E1.RU.
Шатов выступал за первую команду «Урала» с 2007 по 2012 год. На его счету 135 матчей, 16 голов и 14 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не будет продлевать контракт с 29-летним игроком.
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Господин Фазель, а почему бы ЧМ-2020 по хоккею не провести в Минске? Еще не поздно Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о том, как спасти чемпионат мира по хоккею. 19.05.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой. 16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:00 Фигурное катание Сергеев Иван СМИ показали изнутри любимого «Бандита» Абрамовича. Фото впечатляют Британские издание The Sun провело «экскурсию» по одному из личных самолетов российского владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича. 19.05.2020 18:00 Футбол Сергеев Иван Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай