Президент «Урала»: Шатов договорился с «Рубином» Функционер исключил возвращение игрока.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов продолжит карьеру в «Рубине».

«Есть ли шанс, что Шатов вернется в «Урал»? Нет, я не думаю. Как я знаю, он договорился с «Рубином». Всякие слухи ходят, говорят, в «Рубине» снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить. Дай бог здоровья Шатову», – цитирует Иванова E1.RU.

Шатов выступал за первую команду «Урала» с 2007 по 2012 год. На его счету 135 матчей, 16 голов и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не будет продлевать контракт с 29-летним игроком.