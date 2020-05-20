Гончаренко – о продлении контракта с ЦСКА: Благодарен руководству за доверие Новое соглашение специалиста действует до конца сезона-2020/2021.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий клубной пресс-службе после подписания нового контракта.

«Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ПФК ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают.

Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого все возможное.

Даже в нынешних непростых условиях, хоть и на расстоянии, но мы ощущаем поддержку болельщиков, и она будет двигать нас вперед. Впереди очень много работы, но когда есть четкое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет», – сказал специалист.