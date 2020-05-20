Сергей Юран: В конце мая встречаюсь с потенциальными спонсорами «Химок» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2020 13:44Футбол

Сергей Юран: В конце мая встречаюсь с потенциальными спонсорами «Химок»

Главный тренер подмосковного клуба рассказал о поиске инвесторов для выступления в премьер-лиге.

«Конечно, игроки «Химок» беспокоятся, звонят, они же тоже читают все, что пишут сейчас о клубе, - заявил Юран «Советскому спорту». - Кто-то начинает дергаться, команда-то молодая, всем очень хочется в премьер-лигу. Пока сверху никаких решений не принято. В какой лиге мы будем выступать, руководство не сказало. Параллельно ведется поиск спонсоров. Я сам встречаюсь по этому вопросу в конце месяца. Есть заинтересованные люди, которые могут помочь. Пока все в стадии переговоров».

На вопрос, имеется ли в виду бизнесмен Сергей Ломакин, которому принадлежат клубы «Родина» и «Рига», Юран ответил отрицательно: «Нет. Есть и другие варианты».

Напомним, что 19 мая мая появились сообщения, что «Химки», завоевавшие под началом Юрана путевку в РПЛ-2020/21, не получат необходимые 350 миллионов рублей из бюджета для выполнения требований лицензирования. Утверждалось, что команда не только не сможет заявиться на премьер-лигу, но и опустится из ФНЛ в ПФЛ. При этом якобы рассматривается вариант с объединением «Химок» и московской команды «Родина».

СМИ показали изнутри любимого «Бандита» Абрамовича. Фото впечатляют Британские издание The Sun провело «экскурсию» по одному из личных самолетов российского владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича. 19.05.2020 18:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом, один из них – футболист Дэнни Роуз: Люди относятся к футболистам АПЛ, будто мы подопытные крысы или кролики У тренера «Бернли» нашли коронавирус
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Станет ли Соболев для «Спартака» вторым Павлюченко? Только за четырех футболистов красно-белые платили российским клубам больше, чем «Крыльям Советов» – за Александра Соболева. Мы вспомнили, как «Спартак» затоваривался внутри страны. 19.05.2020 16:00 Футбол Зибрак Артем
«Миллиард? Нет! Вот 350 миллионов – и играйте хоть в чемпионате Никарагуа». Вся правда о «Химках» Сообщения о том, что подмосковный футбольный клуб откажется от путевки в РПЛ-2020/21 и, более того, опустится из ФНЛ в ПФЛ, не соответствуют действительности. 20.05.2020 13:54 Футбол Сергеев Иван, Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Сергей Юран: В конце мая встречаюсь с потенциальными спонсорами «Химок» «Ростов» провел тестирование на коронавирус Радимов поддержал возобновление РПЛ: Надо только правильно все организовать
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Билялов – лучший вратарь. Неужели Сорокин слабее? КХЛ определила и назвала лауреатов сезона-2019/20. Обозреватель «Советского спорта» согласен с выбором лиги лишь отчасти. 18.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Новости
14:13 Футбол Булыкин – об уходе Семина: Дождемся окончания его контракта, там нам все скажут
13:51 Футбол СМИ: Пищек продлил контракт с «Боруссией»
13:44 Футбол Сергей Юран: В конце мая встречаюсь с потенциальными спонсорами «Химок»
13:34 ММА Махачев поднялся на одну позицию в рейтинге UFC
13:13 Футбол Гончаренко – о продлении контракта с ЦСКА: Благодарен руководству за доверие
12:50 ММА Шлеменко рассказал о переговорах с UFC
12:32 Футбол Президент «Урала»: Шатов договорился с «Рубином»
12:12 Футбол Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
11:46 Футбол В ЦСКА не зафиксированы случаи заражения коронавирусом
11:27 Футбол Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии
11:10 Хоккей Сборная России узнала соперников по чемпионату мира
10:49 Футбол «Ростов» провел тестирование на коронавирус
10:30 ММА Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение
10:13 Футбол Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом, один из них – футболист
09:48 Футбол Мартин Йиранек: «Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева
09:33 Футбол «ПСЖ» вступил в борьбу за Холанда
09:15 Футбол Бонавентура продолжит карьеру в «Роме»
08:57 Футбол Экс-футболист «Зенита» Паредес может стать игроком «Ювентуса»
08:40 Футбол Радимов поддержал возобновление РПЛ: Надо только правильно все организовать
08:17 Футбол Кечинов – об игре Соболева: С его умением выбирать позицию он скоро начнет забивать
Выплаты медикам Удмуртии вызвали вопросы следствия
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Работники нижегородских спортивных учреждений пожаловались на сокращение зарплат
«Мы точно не забудем»: близкие жертв коронавируса в Башкирии намерены добиться правды
В Карелии умер очередной пациент с коронавирусом
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика