Сергей Юран: В конце мая встречаюсь с потенциальными спонсорами «Химок»

«Конечно, игроки «Химок» беспокоятся, звонят, они же тоже читают все, что пишут сейчас о клубе, - заявил Юран «Советскому спорту». - Кто-то начинает дергаться, команда-то молодая, всем очень хочется в премьер-лигу. Пока сверху никаких решений не принято. В какой лиге мы будем выступать, руководство не сказало. Параллельно ведется поиск спонсоров. Я сам встречаюсь по этому вопросу в конце месяца. Есть заинтересованные люди, которые могут помочь. Пока все в стадии переговоров».

На вопрос, имеется ли в виду бизнесмен Сергей Ломакин, которому принадлежат клубы «Родина» и «Рига», Юран ответил отрицательно: «Нет. Есть и другие варианты».

Напомним, что 19 мая мая появились сообщения, что «Химки», завоевавшие под началом Юрана путевку в РПЛ-2020/21, не получат необходимые 350 миллионов рублей из бюджета для выполнения требований лицензирования. Утверждалось, что команда не только не сможет заявиться на премьер-лигу, но и опустится из ФНЛ в ПФЛ. При этом якобы рассматривается вариант с объединением «Химок» и московской команды «Родина».