СМИ: Пищек продлил контракт с «Боруссией»

Польский защитник Лукаш Пищек продолжит выступления за дортмундскую «Боруссию».
Согласно источнику, футболист, выступающий за «шмелей» с 2010 года, поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до лета 2021 года.
В текущем сезоне 34-летний игрок провел 30 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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