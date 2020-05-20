СМИ: Пищек продлил контракт с «Боруссией» Об этом сообщает Sport Bild.

Польский защитник Лукаш Пищек продолжит выступления за дортмундскую «Боруссию».

Согласно источнику, футболист, выступающий за «шмелей» с 2010 года, поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 30 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.