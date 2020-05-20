Булыкин – об уходе Семина: Дождемся окончания его контракта, там нам все скажут

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к уходу Юрия Семина с должности главного тренера московского «Локомотива».
«Возраст Семина тоже может быть причиной (непродления). Все-таки возраст имеет свои нюансы. Но все-таки нужно отталкиваться от задач, которые поставлены перед ним. Но если человек дает результат, и этот результат устраивает клуб, вряд ли будут смотреть на возраст или что-то еще.
От Юрия Палыча всегда огонь идет. Он человек пылкий, в карман за словом не лезет. Поэтому дождемся окончания его контракта, там нам все скажут. Когда человек не связан контрактными обязательствами, можно все рассказать, как есть на самом деле», – сказал Булыкин в интервью YouTube-каналу «Футбольный биги».
Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.
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