Юрий Семин: Гончаренко многое сделал для развития российского футбола Ранее стало известно, что специалист продлил контракт с клубом до 2021 года.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поддержал решение ЦСКА продолжить сотрудничество с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

«Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития», – цитирует Семина ТАСС.

Напомним, 42-летний Гончаренко возглавил армейцев в 2016 году. За это время он помог команде выиграть Суперкубок страны, а также дважды занять второе место в РПЛ.