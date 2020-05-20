Юрий Семин: Гончаренко многое сделал для развития российского футбола - Советский спорт
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20 мая 2020 14:51ФутболГичунцев Артур

Юрий Семин: Гончаренко многое сделал для развития российского футбола

Ранее стало известно, что специалист продлил контракт с клубом до 2021 года.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поддержал решение ЦСКА продолжить сотрудничество с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

«Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития», – цитирует Семина ТАСС.

Напомним, 42-летний Гончаренко возглавил армейцев в 2016 году. За это время он помог команде выиграть Суперкубок страны, а также дважды занять второе место в РПЛ.

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