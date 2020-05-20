Элвер Рахимич: Надеюсь, Гончаренко будет легче в следующем сезоне Ранее специалист продлил контракт до 2021 года.

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал решение столичного клуба продолжить сотрудничество с главным тренером первой команды Виктором Гончаренко.

«Конечно, это логичное и правильное решение, думаю, что команда прибавит под его руководством. В нынешней обстановке я не вижу смысла менять тренера, все говорили, что контракт будет продлен. Понятно, что в этом году уже практически невозможно претендовать на чемпионство. Но в следующем сезоне, если будет хорошее усиление, мы вполне можем побороться за первое место.

Для того, чтобы биться за чемпионство или за попадание в Лигу чемпионов, ЦСКА нужно точечное усиление некоторых позиций. Надеюсь, что Виктору Гончаренко будет легче в следующем сезоне», – цитирует Рахимича ТАСС.