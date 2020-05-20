Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года В активе 34-летнего голкипера 374 матча в составе мюнхенцев.

Официальный сайт «Баварии» сообщил, что мюнхенский клуб продлил контракт с 34-летним вратарем сборной Германии Мануэлем Нойер до 30 июня 2023 года.

Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» летом 2011-го за 30 млн евро и с тех пор сыграл за самый титулованный клуб бундеслиги 374 матча, пропустив 266 мячей и 192 раза сохранив ворота в неприкосновенности.

Мануэль помог «Баварии» 7 раз стать чемпионом Германии, 4 раза завоевать Кубок страны, а также выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира в 2013 году.