Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Официальный сайт «Баварии» сообщил, что мюнхенский клуб продлил контракт с 34-летним вратарем сборной Германии Мануэлем Нойер до 30 июня 2023 года.
Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» летом 2011-го за 30 млн евро и с тех пор сыграл за самый титулованный клуб бундеслиги 374 матча, пропустив 266 мячей и 192 раза сохранив ворота в неприкосновенности.
Мануэль помог «Баварии» 7 раз стать чемпионом Германии, 4 раза завоевать Кубок страны, а также выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира в 2013 году.
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