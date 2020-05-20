«Матч ТВ» запускает новый цикл «Русские легионеры» - Советский спорт
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20 мая 2020 15:00Футбол

«Матч ТВ» запускает новый цикл «Русские легионеры»

«Матч ТВ» начинает показ нового цикла программ «Русские легионеры». Премьерный выпуск выйдет в эфир 20 мая в 18:25 (мск).

Программа посвящена историям не только о тех, кто первым «прорубал окно в Европу» и стал кумиром для болельщиков в Старом Свете, но и о российских футболистах, которые выступают в зарубежных чемпионатах сейчас. В каждой 24-минутной серии рассказываются истории, как у одних спортсменов карьера идёт в гору, а у других реальность не сходится с ожиданиями. Героями первого выпуска цикла станут 18-летний Эдгар Севикян из испанского «Леванте» и 16-летний Владислав Голдин из сербской «Црвены Звезды».

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