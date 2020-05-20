ФК «Сеул» оштрафовали на 80 тысяч долларов за использование секс-кукол на трибунах (фото) Рекламная акция столичной команды руководству лиги не понравилась.

Дисциплинарный комитет корейской кей-лиги принял решение оштрафовать футбольный клуб «Сеул» на 100 миллионов вон (около 81 тысячи долларов) за использование секс-кукол во время домашнего матча чемпионата против «Кванджу» 17 мая.

«Дисциплинарный комитет решил принять жесткие дисциплинарные меры, учитывая серьезность инцидента, который оскорбил болельщиц и семьи, и чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Клуб совершил серьезную ошибку, не убрав куклы, когда у него было достаточно времени до начала игры», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте кей-лиги.

Чемпионат Южной Кореи стартовал 8 мая с двухмесячным опозданием. Все матчи пока проводят без зрителей.

«Сеул» во время игры против «Кванджу» разместил на пустых трибунах домашнего стадиона манекены. Некоторые куклы были одеты в футболки с логотипом компании, продающей секс-игрушки. Другим куклам вложили в руки плакаты, рекламирующие ту же компанию.