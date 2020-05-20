Форвард «Атлетика» Адурис объявил о завершении карьеры

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис объявил о завершении профессиональной карьеры в 39 лет.
«19 мая врачи сказали мне, что нужно сделать операцию, – написал Адурис в своем твиттере. – Мне нужно сделать протез бедра, чтобы я смог жить нормальной жизнью. Увы, такова судьба профессионального спортсмена. Я больше не смогу помочь своим товарищам по команде».
Адурис дебютировал в составе первой команды «Атлетика» 14 сентября 2002 года в домашнем матче чемпионата Испании против «Барселоны» (0:2). Он дважды покидал клуб из Бильбао и дважды возвращался (в последний раз в 2012 году), в сумме сыграв за «Атлетик» 405 матчей, забив 172 гола и сделав 49 результативных передач.
Ариц также выступал за «Аурреру», «Бургос», «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию», а также провел 13 матчей и забил 2 гола за национальную сборную Испании. В примеры на его счету 443 игры, 158 забитых мячей и 53 результативные передачи, включая 14 встреч и один гол в нынешнем сезоне.
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