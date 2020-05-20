Хосонов и Кардозу покинут «Тамбов» 31 мая

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков сообщил, что клуб не будет продлевать арендные соглашения с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелом Кардозу до фактического завершения сезона-2019/20.
21-летний россиянин Хосонов вернется в ЦСКА, а 25-летний португалец Кардозу – в «Динамо».
«У нас у большей части команды ранее были подписаны контракты на следующий сезон, и с этим проблем нет, – заявил Худяков в интервью ТАСС. – Были нюансы только с арендованными футболистами, но мы их все уже решили. Хосонов и Кардозу вернутся в свои клубы после 31 мая. Все остальные остаются у нас».
«Тамбов» арендовал Хосонова у ЦСКА в январе прошлого года, а Кардозу у «Динамо» – в феврале нынешнего. Португалец до вынужденный паузы в соревнованиях успел сыграть лишь один официальный матч за тамбовскую команду, а Хосонов в нынешнем сезоне провел 8 игр в РПЛ.
Напомним, что РФС принял решение о возобновлении чемпионата России 21 июня. После 22 туров «Тамбов» занимает 11-е место, набрав 25 очков.
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