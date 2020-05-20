Клопп сравнил возобновление тренировок «Ливерпуля» с первым днем в школе

Сегодня 20 мая игроки «Ливерпуля» впервые с середины марта провели тренировочные занятия на базе в Мелвуде. Пока игрокам в Англии разрешено тренироваться небольшими группами с соблюдением социальной дистанции.
В интервью для официального сайта «Ливерпуля» главный тренер красных Юрген Клопп сравнил первый тренировочный день после долгой паузы с первым днем в школе:
«Утро началось замечательно. Я встал раньше обычного и поймал себя на мысли, что это мой первый день. Было ощущение, что это мой первый день в школе.
Дело было 46 лет назад, но сегодня ощущения были очень похожими. Я снова надел свою форму – повод в самый раз – и поехал на тренировку.
Я приехал на базу и был очень рад вновь увидеться с игроками. Пока я не видел всех, ведь сегодня занимались только десять человек, но это хороший старт.
Все в хорошем настроении. Погода прекрасная. На базе все подготовили. Проложены односторонние проходы по всей территории. Приятно вернуться, мы готовы начинать. Пока не знаю сколько у нас будет времени на подготовку к оставшейся части сезона».
После 29 туров из 38 «Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ, опережая на 25 очков «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы при этом провела на один матч меньше. Чемпионат Англии надеются возобновить в середине июня.
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