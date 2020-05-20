Слуцкий пошутил о первой тренировке после самоизоляции, опубликовав отрывок из «Убойного футбола» Футболисты «Рубина» возобновили занятия на базе 16 мая.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на своей странице в инстаграме пошутил по поводу возобновления тренировок после карантина.

Слуцкий выложил отрывок из китайского фильма 2001 года «Убойный футбол». На видео люди с лишним весом пытаются демонстрировать дриблинг.

При этом тренер сделал подпись: «Первая тренировка после самоизоляции».

Возобновление чемпионата России намечено на 21 июня. «Рубин» после 22 туров из 30 занимает 14-е место, набрав 23 очка.