Андрей Червиченко: Клубы, которым не выгоден рестарт чемпионата, делают попытку саботировать Возобновление сезона в РПЛ намечено на 21 июня.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу предстоящего возобновления чемпионата России.

«Клубы, которым не выгоден рестарт чемпионата, возможно, делают попытку саботировать возобновление сезона, – рассказал Червиченко в интервью «Известиям». – Думаю, здравый смысл в итоге восторжествует и сезон будет продолжен. Есть незаконченный чемпионат, его нужно доиграть, выявить победителя, призеров, обладателей Кубка и распределить места в еврокубках».

РФС принял решение возобновить чемпионат 21 июня. Турнир был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30.