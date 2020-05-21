Французскую лигу 2 расширят до 22 команд Футбольный сезон во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Профессиональная футбольная лига Франции на своем официальном сайте сообщила о том, что в сезоне-2020/21 число участников турнира лиги 2 будет увеличено с 20 до 22 команд.

Такое решение было принято генеральной ассамблеей LFP с помощью электронного голосования.

По итогам сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, никто из команд лиги 2 не будет понижен в классе. Две лучшие команды после 28 туров «Лорьян» и «Ланс» получили право выступить в лиге 1, а «Амьен» и «Тулуза» вылетели из элитного дивизиона.

В следующем сезоне участниками турнира лиги 2 также станут «По» и «Дюнкерк», сильнейшие команды третьего по статусу французского дивизиона.